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Турчак: Медведев приболел, у него сильный кашель

Юлия Курганова

Общество
Турчак: Медведев приболел, у него сильный кашель
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заболел, поэтому он не смог приехать в штаб партии после завершения голосования на выборах в Государственную думу. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

— Медведев приболел, у него сильный кашель. Он сегодня не смог быть вместе с нами, — сказал он, выступая в штабе «Единой России», передает РИА Новости.

Песков рассказал о самочувствии находящегося в самоизоляции Путина. Президент России, который в настоящее время находится в режиме самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении, чувствует себя хорошо.

До этого стало известно, что Владимир Путин решил соблюдать режим самоизоляции, так как в его окружении коронавирусной инфекцией заболели несколько десятков человек.

До этого российский лидер успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

После этого Дмитрий Песков сообщил, что президент сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, глава РФ здоров. В июне Путин в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».

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