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В Пермском крае 21 сентября объявили днем траура в связи со стрельбой в вузе

Полина Долганова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Общество
В Пермском крае 21 сентября объявили днем траура в связи со стрельбой в вузе
Фото: Telegram/112

21 сентября объявили днем траура на территории Пермского края в связи с трагедией в местном государственном университете. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба властей региона.

До этого стало известно, что в Прикамье отменили все занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в вузе.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. Личность стрелка установлена.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. Позднее ректор пермского университета подтвердил информацию, что стрелок жив. По словам руководителя учебного заведения, стрелок находится в тяжелом состоянии. В настоящее время ему проводят операцию.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации СК, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 28 человек и восемь погибли.

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