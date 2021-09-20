Занятия в учебных заведениях отменили в Прикамье после стрельбы в университете

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В Прикамье отменили все занятия в школах, техникумах и колледжах после стрельбы в Пермском государственном университете, которая произошла в понедельник, 20 сентября. Об этом сообщили на сайте губернатора и правительства региона.

— В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах, — говорится в сообщении.

По данным министерства образования и науки Прикамья, образовательные организации должны провести 20 сентября все необходимые мероприятия по обеспечению местных образовательных учреждений всеми мерами безопасности.

Также уточняется, что на место трагедии в вузе не допускаются посторонние лица.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. Личность стрелка установлена.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.