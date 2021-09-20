Правительство ФРГ выразило соболезнования в связи со стрельбой в Перми

Фото: Pixabay

Власти Германии выражают соболезнования в связи со стрельбой в Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

— Правительство ФРГ потрясено в связи с сообщениями о массовом убийстве в университете в Перми. Это ужасное преступление, которое унесло жизни как минимум восьми человек, многие пострадали, — заявил он.

Он добавил, что Германия соболезнует близким погибших и поддерживает всех тех, кто в настоящее время борется с последствиями трагедии, передает ТАСС.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По уточненной информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и шесть погибли. Ранее сообщалось о восьми погибших.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Вечерней Москве», что пермский стрелок владел охотничьим оружием на законных основаниях.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что при задержании в связи с оказанием сопротивления стрелок был ранен. После его доставили в медицинское учреждение.