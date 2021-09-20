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Обезвредившего стрелка в Перми сотрудника ДПС планируют наградить

Иван Юминов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Обезвредившего стрелка в Перми сотрудника ДПС планируют наградить
Фото: mvdmedia.ru

Сотрудника ДПС, который обезвредил стрелявшего в университете в Перми, планируют наградить. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД в понедельник, 20 сентября.

— Сотрудника ДПС, обезвредившего нападавшего в вузе, планируется наградить, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Сотрудником является младший лейтенант полиции Константин Калинин. По его словам, в момент, когда поступил вызов, он занимался оформлением ДТП.

В какой-то момент очевидец сообщил ему и напарнику, что в здании университета стреляют. Так экипаж полка ДПС первым прибыл на место инцидента после сообщений о стрельбе.

Калинин отправился в главный корпус, а его коллега — старший лейтенант полиции Владимир Макаров — принялся организовывать эвакуацию граждан. По словам сотрудника полиции, в помещении он увидел вооруженного мужчину, который, заметив стража порядка, несколько раз выстрелил в его сторону.

Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии также выразил президент России Владимир Путин.

Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента направят по 500 тысяч рублей.

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