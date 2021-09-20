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СК опубликовал видео обысков из квартиры стрелка в Перми

Иван Юминов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
СК опубликовал видео обысков из квартиры стрелка в Перми
Фото: Telegram/112

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео обысков из квартиры Тимура Бекмансурова, который, предположительно, устроил стрельбу в университете в Перми.

Видео: СК РФ

20 сентября СМИ сообщили, что Бекмансуров находится в реанимации на ИВЛ. Подозреваемый стал постепенно отходить от наркоза и реагировать на слова врачей.

Он до сих пор находится в тяжелом состоянии. При столкновении с правоохранителями Бекмансуров получил огнестрельные ранения конечностей, груди и живота.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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