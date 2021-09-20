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«Было очень страшно»: пострадавшая при стрельбе в Перми рассказала о нападении

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
«Было очень страшно»: пострадавшая при стрельбе в Перми рассказала о нападении
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во время вооруженного нападения на вуз в Перми все, кто забаррикадировался в аудитории, вели себя спокойно. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказала студентка третьего курса магистратуры Пермского госуниверситета, которая пострадала в результате стрельбы.

Девушка пояснила, что перед началом стрельбы она была возле КПП. Тогда послышался первый хлопок, а затем — еще четыре.

—Парни, которые стояли у входа на КПП первыми, побежали, и я следом за ними побежала. В этот момент я чувствую, что мне что-то прилетает в плечо — и меня откидывает в дверь, — отметила Анна.

Она объяснила, что толпа вместе с ней протиснулась через КПП. Когда девушка бежала в восьмой корпус вуза, студенты кричали охраннику сзади: «Там стреляют!»

Анна бежала и продолжала слышать хлопки. Девушка смогла забежать вместе с другим мужчиной в аудиторию на пятом этаже, где шли занятия, после чего кабинет забаррикадировали.

— Когда мы сидели забаррикадированными, всем было очень страшно в этот момент. Но все спокойно, без паники это воспринимали. Не было массовой истерии, — рассказала студентка.

По ее словам, в запертую аудиторию позвонили студенты из кабинета на втором этаже. Они рассказали, что стрелок ходит около них, и призвали не спускаться. Позднее стало известно, что ребят со второго этажа эвакуировали, а затем полиция пришла и за Анной.

После инцидента девушке оказали медицинскую помощь, так как ее плечо задело рикошетом.

— Со мной в травмпункте была девушка. У нее был сломан позвоночник. У парня, с которым мы ехали в скорой, была прострелена кисть руки. Еще в травмпункте со мной были ребята, которые прыгали со второго этажа. У них что-то с ногами было, — приводит РИА Новости слова Анны.

До этого стало известно, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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