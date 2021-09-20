Свечу «зажгли» на фасаде «Ельцин Центра» в память о погибших в Перми

Фото: Ельцин Центр / Instagram

Свечу «зажгли» на фасаде «Ельцин Центра» в Екатеринбурге в память о погибших в результате стрельбы в вузе Перми. Об этом рассказали в Instagram-аккаунте учреждения.

На стены центра вывели проекции свечей. Кроме того, на фасаде появилась надпись «Пермь. 20.09.2021. Скорбим».

— «Ельцин Центр» «зажег» свечу в память о погибших в Пермском университете, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.