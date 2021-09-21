Четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ

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Четверо пострадавших при стрельбе в государственном университете в Перми находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что пострадавшие во время стрельбы в Пермском государственном университете хорошо перенесли перелет в столицу.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков накануне сообщил, что семерых человек, которые пострадали во время стрельбы в пермском вузе, доставят в московские медицинские учреждения.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.