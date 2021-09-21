Мишустин подписал указ о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в школе в Перми. Об этом рассказали во вторник, 21 сентября, в кабмине РФ.

Так, единовременную финансовую помощь в размере одного миллиона рублей получат дети, родители и другие члены семей погибших. Пострадавшим с тяжелыми травмами и травмами средней степени тяжести выделят по 400 тысяч рублей, а раненым с легкими травмами — по 200 тысяч рублей, говорится на сайте кабмина.

До этого стало известно, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей. Кроме того, Пермский госуниверситет выделит дополнительно по миллиону рублей семьям погибших и по 500 тысяч — пострадавшим.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.