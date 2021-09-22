Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Глава МВД досрочно присвоил госавтоинспекторам из Перми очередные специальные звания

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Общество
Глава МВД досрочно присвоил госавтоинспекторам из Перми очередные специальные звания
Фото: пресс-служба МВД России

Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил госавтоинспекторам из Перми очередные специальные звания. Константину Калинину — звание лейтенанта полиции, а его напарнику Владимиру Макарову — капитана полиции. Об этом в среду, 22 сентября сообщили на сайте «МВД Медиа».

Ранее указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, младший лейтенант полиции Константин Калинин награжден орденом Мужества, а его напарник — старший лейтенант полиции Владимир Макаров — медалью «За отличие в охране общественного порядка».

По словам Калинина, в момент, когда поступил вызов, он занимался оформлением ДТП. В какой-то момент очевидец сообщил ему и напарнику, что в здании университета стреляют. Экипаж полка ДПС первым прибыл на место инцидента после сообщений о стрельбе.

Калинин отправился в главный корпус, а его коллега — старший лейтенант полиции Владимир Макаров — принялся организовывать эвакуацию граждан. По словам сотрудника полиции, в помещении он увидел вооруженного мужчину, который, заметив стража порядка, несколько раз выстрелил в его сторону.

Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
подросткиПострадавшиеМВД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте