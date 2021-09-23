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Новый прогулочный маршрут появится вдоль Яузы

Анастасия Волоснова

Город
Новый прогулочный маршрут появится вдоль Яузы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 2-й Ростокинский мост Карта всех событий

Вдоль северного участка реки Яузы появится десятикилометровый велопешеходный маршрут. Об этом рассказал начальник управления стратегических проектов Москомархитектуры Максим Кандыбайло.

По его словам, участники проекта «Активный гражданин» решили, как организовать благоустройство территории.

— Здесь появится удобная инфраструктура для пешеходов, бегунов, велосипедистов. Например, питьевые фонтаны, небольшие кафе, сервисы проката и так далее, — отметил Максим Кандыбайло.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко отметил, что всего в голосовании приняли участие 223 тысячи человек. При этом 85 процентов из них сообщили о необходимости создать экомост через Яузу.

Кроме того, 83 процента респондентов решили благоустроить пространство под путями МЦК и Северо-Восточной хордой, а 79 процентов предложили благоустроить участок под Ростокинским автомобильным мостом.

Также на территории могут появиться станции велопроката, спортивные площадки и кафе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что в пойме реки Чермянки, которая является притоком Яузы, возведут два памп-трека. Работы будут проводиться в рамках программы комплексного благоустройства этой местности.

23 сентября заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о новых точках притяжения в столичных парковых зонах.

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