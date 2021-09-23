Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Фестиваль колокольного звона «Архангельский Глас» стартовал в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль колокольного звона «Архангельский Глас» стартовал в Москве
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

В Москве в районе Ясенево с 23 по 26 сентября проходит фестиваль колокольного звона «Архангельский Глас», в котором принимают участие около 10 профессиональных звонарей и творческих любительских коллективов.

Площадками для фестиваля станут три звонницы, две из которых расположены рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы и около подворья монастыря Оптина Пустынь.

— Мы рады, что организаторы Московского фестиваля «Архангельский Глас» пригласили администрацию района и депутатов совместно поучаствовать в его подготовке. Мы пригласили наши творческие коллективы, помогли с техническими вопросами, — отметила глава муниципального округа Ирина Гришина.

Помимо музыкальной программы, гостей праздника ждут мастер-классы по народному творчеству, детские спектакли, конкурсы и лотереи, народная ярмарка ремесел и русских угощений.

Участие в мероприятии бесплатное.

Музей современной истории России 2 октября открывает выставку «Глагол таинственный небес. К 300-летию Московского синодального хора». Экспозиция посвящена истории создания одного из старейших профессиональных музыкальных коллективов в России — Московского синодального хора, которому в 2021 году исполняется 300 лет со дня основания указом императора Петра I. Посетители увидят уникальные экспонаты — предметы, связанные с деятельностью хора и историческими эпохами существования коллектива.

Читайте также:
ФестивалиМузыкаЦерковь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте