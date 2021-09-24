Конгресс США принял инициативу о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, утвердила законодательную инициативу о новых санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2».

Инициатива предусматривает, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу американский президент должен ввести ограничительные меры против организаций и лиц, которые ответственны за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода. Это подразумевает заморозку активов в США и запрет для граждан или юридических лиц вести бизнес с его фигурантами. Также санкции предполагают запрет въезда в Соединенные Штаты, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лиц, которые связаны с «Северным потоком — 2», сообщает канал C-SPAN.

Накануне американские законодатели единогласно поддержали включение данной инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета. В четверг, 23 сентября, нижняя палата утвердила сам проект бюджета по результатам голосования.

Возможный преемник Меркель поддержал запуск «Северного потока — 2». Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Армин Лашет заявил, что «Северный поток — 2» стоит ввести в эксплуатацию.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.