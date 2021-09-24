Стало известно содержание предсмертной записки покончившего с собой Сергея Сарапульцева

Фото: СК РФ

Предсмертная записка покончившего с собой главы Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева содержала обращение к Богу. Об этом стало известно в пятницу, 24 сентября.

Отмечается, что самоубийство полковник совершил не из-за проблем на службе. Также глава краевого СК попросил помиловать его за совершенные при жизни грехи.

— Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного, — цитирует издание «Коммерсант» содержание записки.

В четверг, 23 сентября, глава Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Его тело нашли в собственном коттедже. По предварительным данным, глава СК сделал это из-за проблем в семье.

В результате СК РФ подтвердил факт гибели Сергея Сарапульцева. По данному факту ведомство организовало процессуальную проверку.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.