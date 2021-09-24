Немецкий отоларинголог назвал способы избавления от шума в ушах

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Шум в ушах, или тиннитус, можно полностью предотвратить либо снизить степень его влияния на состояние человека. Об этом рассказал немецкий отоларинголог Узо Вальтер, передает «Мир 24».

Он отметил, что часто причиной звона в ушах является сильный стресс. При этом он вызывает напряжение, которое усиливает шум.

Однако истинная проблема такого недуга заключается в реакции тела и мозга человека на него. В данном случае эмоции играют определяющую роль, подчеркнул специалист.

— Вы должны четко понимать, как работает ваш слух. Он всегда работает, даже ночью. Отфильтровываются «несущественные» шумы. Например, наше сердцебиение. Усиливаются важные шумы, такие как плач ребенка, потому что он нас тревожит. Поэтому, если мы серьезно отнесемся к тиннитусу, он обострится. Если нам удастся больше не воспринимать это так серьезно — отойдет на второй план, — заявил врач.

Узо Вальтер добавил, что один из способов избавиться от неприятных ощущений — не молчать. Однако следует создавать вокруг себя приятный шум. В этом помогут звуки моря, спокойная музыка или медитация.

Расслабление при шуме в ушах важно для закрепления результата лечения.

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Источник: mir24.tv.