Хлопок газа произошел в жилом доме в Свердловской области

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В жилом доме в Свердловской области произошел хлопок газа. Пострадали люди. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

— Пострадал один человек (госпитализирован), эвакуированы 11 человек (в том числе два ребенка), повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, нарушено остекление трех оконных проемов, несущие конструкции не повреждены, — передает агентство сообщение.

Отмечается, что пожара на месте не произошло. Хлопок случился на первом этаже жилого дома.

В сентябре произошли еще несколько инцидентов с газом.

Информация о хлопке в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области поступила в 00:52 по московскому времени 11 сентября. В результате инцидента была частично обрушена стена здания.

До этого стало известно, что двух человек спасли после взрыва газа в жилом доме. Позднее появилась информация, что всего в результате инцидента пострадали шесть человек. Спасатели извлекли пятерых из них из-под завалов. Среди пострадавших есть ребенок. Позднее стало известно, что одна женщина погибла.

Хлопок газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Он произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.