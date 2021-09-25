Участник туристической группы рассказал, как проходил трагический поход на Эльбрус

Фото: ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Петербуржец Виталий Трясунов шел вместе с другими девятнадцатью участниками похода на Эльбрус, который закончился трагедией. Из-за плохого самочувствия в горной местности он не стал идти вместе с основной группой вторую часть пути.

— С вечера, когда мы на брифинге на ужине обсуждали, кто пойдет, а кто не пойдет, Ольга Попова сказала, что не пойдет. Алена Нестерова, которая в итоге погибла, тогда сказала, что, может быть, тоже не пойдет, потому что у нее сильно болели колени. Она говорила, что если восстановит колени, то, может быть, пойдет. Я тоже собирался идти, — рассказал он «Невским новостям».

Вместе с группой он дошел до скал Пастухова, но дальше не продолжил путь из-за поднявшейся температуры и общего плохого самочувствия.

Помимо него, финальный отрезок маршрута не решились штурмовать еще несколько человек. Они должны были поддерживать сообщение с ушедшими в горы, но те вовремя на связь не вышли.

— Они должны были в четыре выйти на связь. Потом мы пошли гулять по городу, а новостей от них так и не было. Примерно в 11 вечера друзья стали присылать мне ссылки на новости с «Ленты.ру» и так далее, что началась спасательная операция. И я после этого всю ночь сидел и следил. Сначала сообщалось об одном погибшем, потом их стало трое, — сообщил он.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Причиной гибели туристов могла стать стихия под названием «черная метель», предположил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в день трагедии погода на горе определялась прохождением холодного атмосферного фронта.

На высоте пять тысяч метров температура воздуха составляла минус 15 градусов. Порывы ветра достигали от 25 до 30 метров в секунду — все эти факторы привели к очень плохой видимости при спуске, заключил метеоролог.