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Более 140 тысяч «активных граждан» проголосовали за название новой станции МЦД

Анастасия Волоснова

Город
Более 140 тысяч «активных граждан» проголосовали за название новой станции МЦД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В проекте «Активный гражданин» более 140 тысяч москвичей уже выбрали название для строящейся станции МЦД-2 и МЦД-4. Об этом рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.

Жителям города предложили два возможных варианта: Каланчевская и Площадь трех вокзалов. В настоящий момент на портале «Активный гражданин» пользователи уже начали голосование.

Пищелко отметил, что 22 сентября, во второй день выборов названия, в голосовании приняли участие более 47 тысяч человек.

Название «Каланчевская» совпадает с названием старой платформы. А «Площадь трех вокзалов» предложили москвичи, проживающие в Красносельском районе, и студенты Российского университета транспорта (РУТ).

— Пока что лидирует название «Площадь трех вокзалов». Этот вариант выбрало более 70 тысяч человек, то есть 51 процент опрошенных. Проголосовать можно на сайте и в приложении проекта «Активный гражданин», — пояснил Александр Пищелко.

В настоящее время на новой станции МЦД уже построили одну платформу, которая принимает маршруты по МЦД-2. В 2022 году здесь возведут платформу МЦД-4.

Открытие МЦД-4 планируется в третьем квартале 2023 года. Для запуска идут масштабные работы по строительству соединительных участков между Киевским и Горьковским направлениями, передала ранее пресс-служба МЖД слова начальника МЖД Михаила Глазкова.

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