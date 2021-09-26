Шутка Байдена про журналистов возмутила американцев

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в шутку сравнил американских журналистов с индийскими, чем вызвал критику в свой адрес со стороны пользователей.

В пятницу, 24 сентября, в Белом доме проходила встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и Байдена. Перед тем как пригласить в Овальный кабинет представителей СМИ, президент США отметил, что индийская пресса ведет себя гораздо лучше американской, и предупредил Моди, что местные репортеры не будут задавать «вопросы по существу». Он также предложил индийскому премьеру не отвечать американским журналистам.

Критика в адрес американской прессы возмутила пользователей портала Fox News.

«Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев?» — высказался один из пользователей.

«Говорит, как настоящий диктатор», — отметил еще один комментатор.

Многие увидели в словах Байдена покушение на свободу слова в стране.

«Его высказывания показывают, что он хочет контролировать нас», — заявил один из читателей издания.

«Белый дом хочет иметь такую же прессу, как у Китая и Северной Кореи, и он близок к этому», — написал другой пользователь.

Американцы осудили вице-президента США Камалу Харрис за пост в соцсети. Она выложила в своем Twitter-аккаунте пост с фотографией, подписав его фразой «Наслаждайтесь длинными выходными». После этого миллионы американцев обрушились на нее с критикой.