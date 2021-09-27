Организатор восхождения на Эльбрус признался в гибели альпинистов

Фото: СК РФ

Организатор восхождения на Эльбрус, в котором погибли туристы, написал явку с повинной и дал признательные показания. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Также в понедельник, 27 сентября, в пресс-службе регионального СУСК заявили, что организатора восхождения на гору Эльбрус задержали в Кабардино-Балкарской Республике.

В субботу, 25 сентября, стало известно, что четырех альпинистов, которые пострадали в экспедиции на Эльбрусе, выписали из больницы. Два других участника похода были переведены из реанимации в обычную палату.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Причиной гибели туристов могла стать стихия под названием «черная метель», предположилведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в день трагедии погода на горе определялась прохождением холодного атмосферного фронта.