Арестован организатор восхождения на Эльбрус, где погибли люди

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Организатор восхождения на Эльбрус, где в итоге погибли пять человек, Денис Алимов был арестован на 1 месяц и 28 суток. Соответствующее решение было принято на заседании суда во вторник, 28 сентября.

Нальчикский городской суд заключил под стражу Дениса Алимова до 26 ноября 2021 года включительно, пишет ТАСС.

Также в понедельник, 27 сентября, в пресс-службе регионального СУ СК заявили, что организатора восхождения на гору Эльбрус задержали в Кабардино-Балкарской Республике. Позднее мужчина признался в содеянном.

В субботу, 25 сентября, стало известно, что четырех альпинистов, которые пострадали в экспедиции на Эльбрусе, выписали из больницы. Два других участника похода были переведены из реанимации в обычную палату.

23 сентября на горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Им на подмогу выдвинулись спасатели.

Четырнадцать альпинистов из группы удалось спасти, при этом жертвами трагедии стали пять человек. СК после этого возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».