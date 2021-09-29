Новая программа «Цветочное сольфеджио» пройдет в музее «Царицыно»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает взрослых и детей с 2 октября по 13 ноября принять участие в новой интерактивной музыкальной программе «Цветочное сольфеджио». Мероприятия пройдут среди растений в Виноградной оранжерее.

Самые юные ценители музыки смогут познакомиться с ее азами: гаммой до мажор, классическими и народными мелодиями. Участники отправятся в музыкальную сказку, во время которой им предстоит найти потерянные колокольчики музыкантов по имени «До», «Ре», «Ми», «Фа», «Соль», «Ля» и «Си». Ребята узнают много нового не только о музыке, но и о мире цветов.

Программа предусматривает многочисленные интерактивы: танцы, пение, развитие чувства ритма. Параллельно участники познакомятся с экспозицией царицынских оранжерей.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Главная выставка страны с 2 октября в центре «Космонавтика и авиация» запускает новый цикл бесплатных образовательных мероприятий «Искусство в космосе». В его программе: лекции по истории искусства, мастерские по творческому письму, театральные спектакли, кинопоказы и концерты.

Участникам мероприятий расскажут, что первобытные люди знали об устройстве космоса, почему на средневековых иконах Луна и Солнце вращаются вокруг Земли и зачем построили Стоунхендж, а также что мог знать Винсент Ван Гог о спиральных туманностях и какое влияние на искусство оказал полет человека в космос.