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Супервизор рассказала, как помогает психологам справиться с собственными эмоциями

Ирина Игнатенко

Общество
Супервизор рассказала, как помогает психологам справиться с собственными эмоциями
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Опытный эксперт, клинический психолог первой категории Инна Макарова рассказала, зачем психологам нужны супервизоры и какую функцию они выполняют.

По словам эксперта, профподготовка психологов держится на трех китах: образовании, личной терапии и супервизии. Сувервизор выступает в роли наставника, который помогает взглянуть на проблему под другим углом, найти новые методы решения.

С супервизором психолог может поделиться своими переживаниями, например, когда ему приходится сталкиваться с непростой темой. Если психолог не проработает собственные травмы, он может навредить клиенту в дальнейшем.

— В такой ситуации очень важно не удерживать чувства в себе — это бесполезно, станет только хуже. На супервизии эти ощущения можно извлечь и внимательно проработать, — пояснила Макарова в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

До этого психолог рассказала, как поддержать человека, у которого умер близкий. По словам профессионального семейного психолога Татьяны Потемкиной, окружающие горюющего люди не должны проявлять равнодушие к его трагедии.

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