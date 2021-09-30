Супервизор рассказала, как помогает психологам справиться с собственными эмоциями

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Опытный эксперт, клинический психолог первой категории Инна Макарова рассказала, зачем психологам нужны супервизоры и какую функцию они выполняют.

По словам эксперта, профподготовка психологов держится на трех китах: образовании, личной терапии и супервизии. Сувервизор выступает в роли наставника, который помогает взглянуть на проблему под другим углом, найти новые методы решения.

С супервизором психолог может поделиться своими переживаниями, например, когда ему приходится сталкиваться с непростой темой. Если психолог не проработает собственные травмы, он может навредить клиенту в дальнейшем.

— В такой ситуации очень важно не удерживать чувства в себе — это бесполезно, станет только хуже. На супервизии эти ощущения можно извлечь и внимательно проработать, — пояснила Макарова в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

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