Появились кадры крупного пожара на складе в Новой Москве

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Воронежская область, Рамонский район, село Ямное, улица Адмирала Корнилова, 16 Карта всех событий

Появились кадры крупного пожара, который произошел на складе в Новой Москве. Их опубликовала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

На кадрах видно, что кровля здания полностью обрушилась. Над руинами склада возвышается черный дым, также наблюдается открытый огонь. В его ликвидации принимает участие вертолет.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы Департамента ГОЧСиПБ: расчеты пожарных столичного Пожарно-спасательного центра и авиация ГКУ «МАЦ», — сообщили «ВМ» в пресс-службе ведомства.

Видео: Департамент ГОЧСиПБ

Пожар был локализован в 11:35. В его ликвидации принимают участие более ста пожарных. Также задействовано 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.

В пятницу, 1 октября, пожар начался на складе площадью пять тысяч квадратных метров, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. В помещении склада хранятся изоляционные материалы.

По словам собеседника «ВМ», пламя охватило большую часть склада — три тысячи квадратных метров. Позже крыша здания обрушилась.

1/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Крупный пожар также недавно произошел в Москве. Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной. Машины проезжали по параллельным дорогам.