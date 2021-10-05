Саакашвили назвал себя «узником Путина» в письме к Зеленскому

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который был задержан на территории своей страны, написал письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского. В своем обращении экс-глава Грузии назвал себя «личным узником Путина».

— Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям... Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи, — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

До этого Владимир Зеленский пообещал заняться вопросом возвращения Саакашвили на Украину. Он добавил, что этим вопросом также будут заниматься представители МИД Украины и премьер-министры обеих стран. Зеленский подчеркнул, что он не был осведомлен об отъезде Саакашвили в Грузию. Об этом он узнал от журналистов. Политик полагает, что решение бывшего грузинского президента вернуться на родину было неправильным.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Михаила Саакашвили 1 октября. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. После своего задержания он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили является фигурантом двух уголовных дел: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах о растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры. Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в страну спустя восемь лет отсутствия.

6 сентября Саакашвили заявил о планах приехать в Грузию на муниципальные выборы. Он также призвал всех граждан страны, которые живут в других местах, вернуться на родину для голосования.