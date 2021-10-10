Стало известно о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане

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Основными травмами у пострадавших при крушении самолета в Татарстане стали переломы. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Из шести выживших в авиакатастрофе людей пятеро находятся в больнице скорой помощи в Набережных Челнах. В учреждении побывал глава региона Рустам Минниханов.

Врачи отметили, что у пострадавших нет травм головы и шеи, благодаря чему их состояние стабильно. Для оказания помощи пострадавшим в Набережные Челны приехали специалисты из Казани, в том числе нейрохирург, торакальный хирург и травматолог из республиканской клиники.

Как отметил главврач больницы скорой помощи Марат Мухамадеев, состояние всех пациентов оценивается как тяжелое, но стабильное. Медик рассказал, что пострадавшим от 30 до 50 лет. В настоящий момент они находятся в реанимации.

— По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, ушибы легких, пневмотораксы, то есть попадание воздуха в плевральную полость, — приводит слова главврача РИА Новости.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов добавил, что еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Его вертолетом доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казани.

Утром в субботу, 9 октября, в Мензелинском районе Татарстана разбился самолет L-410 Turbolet. На его борту находились 22 человека, включая парашютистов местного аэроклуба. Есть жертвы.

О том, что известно о катастрофе и ее предполагаемых причинах, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».