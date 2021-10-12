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Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди

Михаил Алимов

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Синоптики рассказали, когда в Москву придут дожди
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Дожди придут в Москву и Подмосковье в среду, 13 октября. Во вторник ожидается теплая и сухая погода, воздух прогреется до плюс 14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня последний день сухой погоды, и уже, начиная с завтрашнего дня, в Москву придут дожди. Правда сильными они не будут. Завтра погода станет пасмурной и влажной, — рассказал он ТАСС.

Синоптик отметил, что ночью станет теплее, а днем ожидается похолодание. Во вторник антициклон продолжит влиять на регион, но на следующий день окончательно уйдет.

Леус сообщил, что во вторник в Москве ожидается плюс 11–13 градусов, в Московской области — плюс 9–14. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Давление опустится до 747 миллиметров ртутного столба и вернется к норме.

До этого сообщалось, что треть месячной нормы осадков может выпасть в столице 14 октября. Специалисты ожидают до 20 миллиметров осадков в этот день в столице, что составляет треть от октябрьской нормы в 59 миллиметров. Уточняется, что дождливые циклоны и атмосферный фронт поспособствуют такому явлению.

Эксперты Росгидромета подчеркнули, что вероятность такой погоды оценивается в 87 процентов.

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