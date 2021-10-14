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Погибшую в ДТП с Собчак женщину похоронили в Новосибирске

Илья Ашуров

Происшествия
Погибшую в ДТП с Собчак женщину похоронили в Новосибирске
Фото: Pexels

В Новосибирске прошли похороны 35-летней Екатерины Тарасовой, которая стала жертвой ДТП с телеведущей Ксенией Собчак. В Сети появились кадры с кладбища, где прошла церемония прощания.

На могиле погибшей много цветов и венков от близких родственников, друзей и знакомых. У Екатерины осталась семилетняя дочь. Теперь она будет жить с бывшим мужем Екатерины.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

До этого муж Собчак Константин Богомолов прокомментировал смертельное ДТП с участием своей супруги. По его словам, произошла трагедия, в которой пострадали все: родные погибших, спасшиеся и водитель. Он также отметил, что люди, спекулирующие на трагедии в своих интересах, — «последние подонки».

13 октября в Сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент смертельного ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак. На них видно, что водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу для того, чтобы обогнать автобус. После трагического столкновения легковушка Volkswagen задевает автобус. В последнем находится пассажир, ему с трудом удается удержаться на ногах.

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.

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