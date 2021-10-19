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Прокуратура завершила расследование в отношении виновников конфликта на станции «Текстильщики»

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура завершила расследование в отношении виновников конфликта на станции «Текстильщики»
Фото: Пресс-служба Совфеда
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Столичная прокуратура завершила расследование в отношении мужчин, которые обвиняются в хулиганстве на станции метро «Текстильщики». Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В прокуратуру Московского метрополитена для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении троих мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), — заключила Нефедова.

Конфликт на станции метро «Текстильщики»

12 октября на станции метро «Текстильщики» несколько человек начали приставать к девушке. За нее вступился другой пассажир, а позже и многие другие очевидцы событий. В результате злоумышленников высадили на станции метрополитена и задержали. Позже в МВД сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

16 октября СК задержал виновников конфликта и предъявил им обвинения. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновников инцидента арестовали на два месяца.

Позже, в отношении женщины, которая пострадала во время конфликта в метро, был составлен административный протокол. По ее словам, она якобы нецензурно выражалась, находясь в общественном месте. В прокуратуре заявили, что проверят законность составления протокола на женщину.

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