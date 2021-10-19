Ученые составили список самых вредных последствий увлечения соцсетями

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Исследователи из Технологического университета Сиднея составили список вредных последствий активного использования соцсетей. Он включает в себя 46 пунктов.

Специалисты объединили данные различных исследований, которые проводились на эту тему последние 15 лет. Исследователи сгруппировали негативные последствия в шесть категорий: проблемы социального взаимодействия, раздражающий контент, трудности с конфиденциальностью, угрозы безопасности, кибербуллинг и низкая производительность.

Чаще всего частое использование соцсетей приводит к тому, что у человека возникает ощущение паники, депрессии, одиночества, чувство вины, ревности. Кроме того, у многих возникает переизбыток информации, а также люди часто сталкиваются с обманом и мошенничеством, передает Life.ru.

Исследователи выразили надежду на то, что их научная работа поможет выработать стратегию снижения негативного влияния соцсетей. По их мнению, речь идет не только о том, чтобы пользователи самостоятельно контролировали себя и следили за тем, сколько времени они проводят в интернете. Возможно, программисты смогут разработать специальные приложения, которые будут сигнализировать о том, что на сегодня стоит отложить телефон в сторону и отдохнуть от соцсетей.

До этого основатель Telergram Павел Дуров призвал отказаться от соцсетей.