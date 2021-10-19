«Очень нужны деньги»: эксперт рассказал о новых камерах на дорогах Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новые камеры заработали на московских дорогах: устройства вмонтировали в мигалки спецтранспорта. Комплекс «АвтоУраган-МС» может контролировать ситуацию на дорогах на 360 градусов вокруг автомобиля и фиксировать почти все виды нарушений, в том числе и машины с неоплаченной парковкой.

Александр Гусаров, автомобильный журналист, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в чем заключается новшество, как оно будет работать и чем грозит автовладельцам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

На дорогах тестируют новые камеры, вмонтированные в мигалки спецтранспорта

— Камера фиксирует все нарушения, включая угон, даже если автомобиль без номеров. Вещь интересная и работает на 360 градусов, видит все. Такие штуки раньше работали и на Западе. Система не новая. И в Смоленской области она раньше работала на полицейских машинах, и в Москве пытались что-то такое ввести. Сейчас, видимо, очень нужны деньги. Переоборудовать будут машины ЦОДД. Система устанавливается под проблесковые маячки. Там стоит центральный датчик, а вокруг — камеры, которые видят все. Власти собираются тестировать машины до конца этого года и вводить повсеместно в других регионах. Но бумажки нарушителям уже будут приходить. И фиксировать камеры будут и телефоны, и непристегнутые ремни, — рассказывает эксперт.

Юрист объяснил, в каких случаях автовладельцы могут оспорить «штраф с видеокамер».