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Действия полицейских при задержании мужчины в Строгине проверят в МВД

Виктория Сикерина

Происшествия
Действия полицейских при задержании мужчины в Строгине проверят в МВД
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Строгино Карта всех событий

Возможное некорректное поведение сотрудников полиции при задержании гражданина в районе Строгино проверят в УВД по северо-западу Москвы. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В министерстве отметили, что в понедельник, 18 октября, полицейские задержали мужчину 1984 года рождения. Черты его лица были схожи с приметами подозреваемого в хищении чужого имущества.

После задержания его доставили в отдел правоохранительных органов. Там сотрудники проверили сведения, а также сверили имеющиеся учеты. В результате причастность гражданина к преступлению не подтвердилась.

Полицейские извинились перед мужчиной и отпустили его.

Однако после в Сети распространились публикации о некорректном поведении сотрудников в отношении задержанного. В связи с этим УВД по северо-западу города проведет служебную проверку инцидента.

Другую проверку организуют в Подмосковье. 18 октября начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что по факту применения табельного оружия сотрудником полиции по Раменскому городскому округу Московской области проведут проверку.

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