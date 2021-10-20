Фото: Вечерняя Москва

Ксения Собчак полетела в Сочи на встречу с сотрудниками ГИБДД по факту смертельного ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в среду, 20 октября.

Собчак вылетела из аэропорта Шереметьево около часа назад — в 10:35 утра. В Сочи самолет должен приземлиться днем, около 13:00.

Ранее 19 октября сообщалось, что Собчак вылетела из Шереметьева и прибыла в столицу Франции. Вечером того же дня стало известно, что российская журналистка вернулась в Москву, пробыв в Париже меньше пяти часов.

СМИ телеведущая заявила, что улетала на один день в рабочую командировку.

— Я улетела на один день в Париж, это командировка рабочая. По ситуации в Сочи — мы на связи со следствием, — сообщила она ТАСС.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

12 октября следователи МВД России провели следственные действия с Ксенией Собчак. Она находилась в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дала показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП.

15 октября адвокат телеведущей уведомил полицейских, что она не может поехать на очную ставку по состоянию здоровья. В связи с этим ее посещение МВД в Сочи перенесено на следующую неделю.

Однако, как сообщил источник «ВМ», 15 октября, несмотря на свое якобы плохое самочувствие, Собчак посетила здание ГУ Росгвардии в Москве. Что происходило в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Как рассказал корреспондент «ВМ», прибывший к главному зданию Росгвардии, автомобили телеведущей действительно находились на территории управления около часа.

На записи «ВМ» можно увидеть, как из главных ворот ведомства выехали два черных автомобиля, на которых обычно перемещаются телеведущая и ее охрана.

Позже Ксения Собчак заявила, что посетила главное управление Росгвардии по Москве из-за якобы слежки за ней неизвестными.