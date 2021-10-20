Прощание с актером Виктором Евграфовым пройдет в Самаре

Фото: Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка

Прощание с заслуженным артистом России Виктором Евграфовым, исполнившим роль профессора Мориарти в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», состоится 22 октября в Военно-историческом музее Самары. Об этом рассказали в правительстве Самарской области.

Виктор Евграфов скончался в среду, 20 октября. Актер ушел из жизни в возрасте 73 лет из-за оторвавшегося тромба.

— Прощание и отпевание артиста состоится в пятницу, 22 октября, в Военно-историческом музее (улица Куйбышева, 157) с 10:00 (09:00 мск) до 12:00 (11:00 мск), — сообщается в группе правительства Самарской области в соцсети «ВКонтакте».

По данным властей региона, артист последние годы жил в Самаре и был мастером студии исторического трюка «Коловрат» города Тольятти.

Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России Виктор Иванович Евграфов родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. Актер получил известность после выхода в 1980 году сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в котором он сыграл профессора Мориарти.