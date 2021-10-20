Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прощание с актером Виктором Евграфовым пройдет в Самаре

Дарья Чентаева

Общество
Прощание с актером Виктором Евграфовым пройдет в Самаре
Фото: Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка

Прощание с заслуженным артистом России Виктором Евграфовым, исполнившим роль профессора Мориарти в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», состоится 22 октября в Военно-историческом музее Самары. Об этом рассказали в правительстве Самарской области.

Виктор Евграфов скончался в среду, 20 октября. Актер ушел из жизни в возрасте 73 лет из-за оторвавшегося тромба.

— Прощание и отпевание артиста состоится в пятницу, 22 октября, в Военно-историческом музее (улица Куйбышева, 157) с 10:00 (09:00 мск) до 12:00 (11:00 мск), — сообщается в группе правительства Самарской области в соцсети «ВКонтакте».

По данным властей региона, артист последние годы жил в Самаре и был мастером студии исторического трюка «Коловрат» города Тольятти.

Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России Виктор Иванович Евграфов родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. Актер получил известность после выхода в 1980 году сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в котором он сыграл профессора Мориарти.

Читайте также:
АктерыСмертьпамять
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте