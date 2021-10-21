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Музыка Вивальди и джаз: ВДНХ пригласила горожан на концерты

Ольга Маркова

Развлечения
Музыка Вивальди и джаз: ВДНХ пригласила горожан на концерты
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с14Карта всех событий

Главная выставка страны с 21 по 24 октября приглашает москвичей и гостей города на концерты, которые пройдут в оранжерее павильона Азербайджанской Республики и Доме культуры ВДНХ. Слушателям представят музыку Вивальди и современных композиторов, джаз, соул, рок и баллады.

Старт музыкальной программе в четверг даст концерт виртуозов из оркестров России и Европы Simple Music Ensemble. В их исполнении прозвучат произведения современного композитора Ханса Циммера, который стал популярен благодаря сотрудничеству с Кристофером Ноланом.

На следующий день в оранжерее выступят джазовая исполнительница Aset и джаз-роковый проект Electro Machine.

В субботу, 23 октября, состоится концерт российской рок-группы «Ва-Банкъ» и ее лидера Александра Ф. Скляра. Зрителей услышат хиты коллектива: «Мишка-одессит», «Песня старого извозчика» и «Одесский порт» в современных аранжировках, а также народные песни и композиции из репертуара Владимира Высоцкого.

В этот же день в Доме культуры в исполнении Simple Music Ensemble прозвучат произведения Антонио Вивальди и Людовико Эйнауди.

В воскресенье в оранжерее выступит российский коллектив Imperialis Orchestra с концертом «Путешествие в Париж. Deja-vu». Зрителей ждут хиты Эдит Пиаф, Джо Дассена, ZAZ и Лары Фабиан.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

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