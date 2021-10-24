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Движение восстановили на МКАД после пересечения с Осташковским шоссе

Юлия Курганова

Происшествия
Движение восстановили на МКАД после пересечения с Осташковским шоссе
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 90-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

Специалистам удалось оперативно восстановить движение на 90-м километре МКАД после пересечения с Осташковским шоссе после аварии с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 октября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

23 октября сообщалось, что движение ограничено на МКАД из-за ДТП с участием легкого автомобиля. Движение было свободно по трем полосам из шести.

22 октября ДТП с тремя участниками произошло на внешней стороне 106-го километра МКАД. Уточняется, что три автомобилиста столкнулись после пересечения магистрали с Щелковским шоссе.

На место происшествия выезжали оперативные городские службы. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

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