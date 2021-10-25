Пушкинский музей введет систему QR-кодов для гостей с 28 октября

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 28 октября будет пускать посетителей только по QR-кодам. Об этом заявила директор учреждения Марина Лошак в понедельник, 25 октября.

— Можно сказать, что мы живем в этой системе COVID-free. Но непосредственно QR-коды должны прийти к нам с четверга, и мы к этому готовы, — рассказала представитель музея.

Это очень хорошо работает в мире, россияне должны проявить аналогичную ответственность, приводит слова Лошак агентство городских новостей «Москва».

23 октября в Большом театре сообщили, что доступ на спектакли будет возможен с 28 октября только при наличии QR-кода. Детям до 18 лет его наличие не потребуется. Посетить мероприятия можно будет при ношении маски или респиратора.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.