Появилось видео состояния жилого дома в Набережных Челнах после взрыва газа

Фото: mchs.tatarstan.ru

Взрыв газа в квартире жилого дома в Набережных Челнах произошел в понедельник, 25 октября. Следственный комитет РФ опубликовал видеоролик состояния здания в данный момент.

На кадрах видно, как спасатели продолжают осматривать завалы с помощью крана и фотографировать место происшествия.

Видео: Пресс-служба Следственного комитета РФ

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело.

Также заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев заявил, что жильцам пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки окажут необходимую финансовую помощь.

Позже в СК сообщили, что владелец квартиры, в которой произошел взрыв газа, злоупотреблял алкогольными напитками и состоял на учете у нарколога.

По данным следствия, мужчина в 2010 году отказался от услуг газоснабжения. При этом металлическая заглушка была установлена на газовой плите гражданина.