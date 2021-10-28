Специалист Роспотребнадзора рассказала, кто чаще всего болеет коронавирусом

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Чаще всего COVID-19 в России в настоящее время болеют пожилые люди, в группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев коронавируса. Об этом рассказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова.

— Максимальные показатели заболеваемости регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших составляет 224 на 100 тысяч населения, — сообщила она, передает РИА Новости.

Эксперт Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма коронавируса AY.4.2. Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что штамм коронавируса AY.4.2 не является более опасным «дельта»-штамма, подвидом которого он является.

Эксперт утверждает, что новый штамм — это фактически одна из дочерних линий «дельта»-штамма. В нем всего две дополнительные мутации, которые могут повлиять на взаимодействие конкретного одного и двух видов антител, имеющиеся у человека.