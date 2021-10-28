Четыре пункта дорожной инспекции будут работать в столице с 28 октября по 7 ноября
Работу сервисов «Московский транспорт» приостановили в период длинных выходных дней. Получить эвакуированный автомобиль с 28 октября по 7 ноября можно в четырех пунктах Московской административной дорожной инспекции. Об этом стало известно в четверг, 28 октября.
Специализированные стоянки в проездах Дубовой Рощи, Одоевского и Энтузиастов будут работать в круглосуточном режиме. С 11:00 до 23:00 забрать машину можно из пункта выдачи на Вагоноремонтной улице, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого стало известно, что сервисные центры «Московского транспорта» будут закрыты в период нерабочих дней.
Обращения о парковках горожане смогут подать дистанционно и задать по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Также это возможно через Единый транспортный портал и Почту России.
Многие другие отрасли в столице перевели в особый режим на длинные выходные. Например, столичные городские службы начали работать в режиме повышенной готовности с 28 октября по 7 ноября.
Для работы всех специалистов оснастили специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.
Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.
В оперштабе столицы ответили на все интересующие москвичей вопросы о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября.