Военные эксперты оценили опасность бомбардировщика B-1B Lancer для кораблей ВМФ РФ

Фото: US Air Force

Военные эксперты оценили опасность американского бомбардировщика B-1B Lancer для кораблей ВМФ РФ. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что Москва давно знает, как бороться с такими ракетами.

— Наши системы противовоздушной обороны работают с такими ракетами постоянно. Учитывая защищенность наших кораблей, ПВО Крыма, можно с уверенностью утверждать, что даже в случае удара он будет успешно отражен, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Капитан первого ранга (запас), военный эксперт Василий Дандыкин также добавил, что ракета LRASM не является сверхзвуковой, поэтому не несет никакой угрозы для России. По его словам, российские силы противовоздушной обороны несомненно обнаружат не только сами ракеты, но и точку их запуска, передает ФАН.

28 октября в СМИ появилась информация о том, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу — уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов. Американские журналисты полагают, что два B-1B смогут потопить весь флот России в европейском регионе, использовав 48 противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM.

19 октября два истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем два бомбардировщика США.