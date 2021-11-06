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Популярная бразильская певица Мендонса погибла в авиакатастрофе

Юлия Курганова

Происшествия
Популярная бразильская певица Мендонса погибла в авиакатастрофе
Фото: youtube.com

Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла во время крушения небольшого самолета в штате Минас-Жерайс. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили спасатели.

Самолет упал в сельской местности.

— Певица Марилия Мендонса среди жертв, — сказано в сообщении.

Представители артистки подтвердили каналу Globonews гибель пяти человек — певицы, ее дяди, продюсера и двух пилотов.

Мендонсе было 26 лет. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino.

БразилияСмертьартистка
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