Путин предостерег оператора от падения на съемках

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Президент России Владимир Путин на съемках передачи«Москва. Кремль. Путин» предостерег оператора от падения. Соответствующий момент попал в объективы камер.

— Не упади. Не свались там, — сказал российский лидер оператору.

По словам ведущего программы Павла Зарубина, оператору пришлось пятиться с камерой в руке, снимая идущего по коридору президента. Благодаря словам Путина, мужчина смог удержать равновесие, передают «Известия».

В сентябре президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отправился отдыхать в сибирскую тайгу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он гулял с Шойгу в Сибири, дышал свежим воздухом и отдыхал.

Путин выступал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября. Также он провел несколько встреч во время своей рабочей поездки на Дальний Восток.

Так, 3 сентября президент на ВЭФ назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией. По его словам, обе страны заинтересованы в абсолютной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».