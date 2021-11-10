Россиянин задержан в Польше за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии

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Польские власти задержали троих человек по подозрению в пособничестве нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу. Один из задержанных — гражданин России. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в Пограничной страже Польши.

— За пособничество в нелегальной миграции были задержаны три человека (гражданин России, гражданин Швеции и гражданин Литвы), — передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что всего за сутки зафиксировано почти 600 попыток нелегального пересечения польской границы.

До этого министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все прорвавшиеся ночью через границу с Белоруссией мигранты задержаны. О дальнейшей судьбе беженцев пока ничего не известно.

Ночью сообщалось, что две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Об этом рассказала пресс-секретарь отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович. Обоим группам нелегалов удалось разрушить установленные на границах ограждения.

В этот же день в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей в стихийном лагере обнаружены четыре избитых курдских беженца. Отмечается, что они получили жестокие травмы, которые, предположительно, нанесли польские силовики.

На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.