Почти два килограмма гашиша изъяли у наркодилера в Москве

Фото: Пресс-служба МВД

Россия, Москва, Заповедная улица Карта всех событий

Полиция задержала в столице двух москвичей, которые подозреваются в торговле наркотиками. В их машине обнаружили почти два килограмма гашиша. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в ходе спецоперации оперативники остановили машину на Заповедной улице. В ее салоне находились два москвича 31 и 32 лет. При виде правоохранителей пассажир попытался сбежать, но был задержан. Во время досмотра машины в багажнике нашли 1980 граммов растительного вещества.

— Исследование части изъятого показало, что данный материал является наркотическим средством — гашишем. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта, — заключил Васенин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

До этого более 100 граммов кокаина изъяли у наркоторговца в центре Москвы. Задержанным оказался 28-летний москвич. При личном досмотре у него обнаружили 12 свертков с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это кокаин общей массой 108,42 грамма.