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Прокуратура поставила на контроль дело о хищении денег с карты матери онкобольного ребенка

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура поставила на контроль дело о хищении денег с карты матери онкобольного ребенка
Фото: Пресс-служба Совфеда

Столичная прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела о краже денег с банковской карты матери онкобольного ребенка. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 3 ноября неизвестные позвонили жительнице столицы, которая является матерью маленького ребенка, страдающего онкологическим заболеванием. Они представились сотрудниками банка и обманом выманили у женщины код безопасности, тем самым получив доступ к ее банковской карте. После этого они похитили у женщины 960 тысяч рублей.

— Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного органами полиции по уголовной статье «Кража, совершенная с банковского счета, в крупном размере», — заключила Нефедова.

До этого сообщалось о сотрудниках частной юридической фирмы, которые обворовывали своих клиентов, обещая им помощь. В рекламе своей конторы они использовали символику органов власти, надеясь таким образом убедить клиентов в своей благонадежности. После того как клиенты переводили деньги, злоумышленники переставали выходить на связь. Спустя некоторое время правоохранители выявили преступную схему и задержали ее участников. Выяснилось, что никто из них не имел юридического образования. От рук лжеюристов пострадали более 100 человек.

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