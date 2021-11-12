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Зону отдыха, навигационный экран и урну для раздельного сбора мусора установили в столичном метро

Михаил Алимов

Город
Зону отдыха, навигационный экран и урну для раздельного сбора мусора установили в столичном метро
Фото: telegram/«Дептранс Москвы»
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Саларьево Карта всех событий

В Московском метрополитене тестируют сразу три пилотных проекта — зону отдыха с USB-зарядками, цифровой навигационный экран и урна для раздельного сбора мусора. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— В вестибюле станции «Саларьево» установили лавочки с USB-зарядками. Как экобонус — хвойное дерево туя рядом, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Отмечается, что у станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии метро появилась урна с раздельным сбором мусора. Такой тип сбора отходов помогает улучшить экологическую обстановку в городе и сокращает рост свалок. В вестибюле станции установили навигационный ЖК-экран, с помощью которого можно узнать всю необходимую информацию еще до захода в вагон метро.

9 ноября в московском метро появился новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Внутри яркого состава — интересные факты о Дальневосточном регионе. Увидеть «Дальневосточный экспресс» можно на Арбатско-Покровской линии.

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