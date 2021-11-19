Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина: Почти 250 московских библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей

Виктория Храменкова

Развлечения
Наталья Сергунина: Почти 250 московских библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В субботу, 20 ноября, в столичных культурных учреждениях пройдет акция «Единый день открытых дверей». В этот день с 10:00 до 20:00 можно будет посетить 163 библиотеки и 82 культурных центра. Москвичи смогут узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли.

Отмечается, что посетить мероприятия можно по предварительной регистрации. Всем посетителям необходимо не забывать о санитарных мерах.

— Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей, — передает официальный сайт мэра столицы слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Кроме этого, в день открытых дверей посетители смогут узнать о работе секций и кружков. Будет возможным и пообщаться с их руководителями для того, чтобы записаться на занятия.

О создании веб-комиксов можно будет узнать в Доме культуры «Нагатино». В 11:00 здесь начнется мастер-класс «Мой комикс-портрет». Записаться на него можно по ссылке.

В культурном центре «Строгино» можно будет познакомиться с творчеством французского художника Анри Матисса. Зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.

Научиться азам конструирования и робототехники предлагает культурный центр «Внуково». В 13:00 начнется урок по созданию робота-динозавра. Зарегистрироваться на него можно по ссылке. В 17:00 участникам расскажут о технологии 3D-печати и помогут создать 3D-макет любимого героя или игрушки. Регистрация доступна по ссылке.

Культурный центр «Марьина роща» приглашает любителей спорта на занятии для взрослых по тхэквондо. Мастер-класс предназначен для участников старше 18 лет. Он начнется в 14:30. Регистрация по телефону +7 (495) 127-71-55.

Полюбоваться великолепными старинными интерьерами можно во время экскурсии по главному зданию Дома культуры «Гайдаровец». Экскурсия начнется в 17:00. Регистрация доступна по ссылке.

Юных любителей русских народных сказок ждут в Доме культуры «Гагаринец». В 17:00 им покажут интерактивный спектакль в жанре театра теней «Три медведя». Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону +7 (495) 441-23-44.

В Библиотеке Пабло Неруды можно будет познакомиться с автором Дариной Стрельченко и задать ей вопросы можно на творческой встрече. Она начнется в 15:00. Дарина расскажет о своих произведениях в жанре фэнтези и познакомит читателей с новой повестью «Земли семи имен». Отправить заявку на участие можно по телефону + 7 (495) 683-56-54.

Почувствовать себя актером и научиться импровизировать на сцене можно на занятии в библиотеке № 11. Регистрация на мероприятие открыта по телефону +7 (499) 259-17-86.

Для тех, кто хочет научиться столярному мастерству, библиотека № 253 приготовила специальную программу. Регистрация доступна по ссылке.

А что такое диджитал-поэзия, расскажут на лекции в Библиотеке № 148 имени Ф. И. Тютчева. Ее проведет специалист библиотек юга Москвы Анастасия Явцева. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону +7 (495) 682-42-22 (добавочный 22-96).

Читайте также:
Библиотеки Москва Культура
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Все мнения
О проекте