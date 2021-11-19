Наталья Сергунина: Почти 250 московских библиотек и культурных центров проведут день открытых дверей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В субботу, 20 ноября, в столичных культурных учреждениях пройдет акция «Единый день открытых дверей». В этот день с 10:00 до 20:00 можно будет посетить 163 библиотеки и 82 культурных центра. Москвичи смогут узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли.

Отмечается, что посетить мероприятия можно по предварительной регистрации. Всем посетителям необходимо не забывать о санитарных мерах.

— Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей, — передает официальный сайт мэра столицы слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Кроме этого, в день открытых дверей посетители смогут узнать о работе секций и кружков. Будет возможным и пообщаться с их руководителями для того, чтобы записаться на занятия.

О создании веб-комиксов можно будет узнать в Доме культуры «Нагатино». В 11:00 здесь начнется мастер-класс «Мой комикс-портрет». Записаться на него можно по ссылке.

В культурном центре «Строгино» можно будет познакомиться с творчеством французского художника Анри Матисса. Зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.

Научиться азам конструирования и робототехники предлагает культурный центр «Внуково». В 13:00 начнется урок по созданию робота-динозавра. Зарегистрироваться на него можно по ссылке. В 17:00 участникам расскажут о технологии 3D-печати и помогут создать 3D-макет любимого героя или игрушки. Регистрация доступна по ссылке.

Культурный центр «Марьина роща» приглашает любителей спорта на занятии для взрослых по тхэквондо. Мастер-класс предназначен для участников старше 18 лет. Он начнется в 14:30. Регистрация по телефону +7 (495) 127-71-55.

Полюбоваться великолепными старинными интерьерами можно во время экскурсии по главному зданию Дома культуры «Гайдаровец». Экскурсия начнется в 17:00. Регистрация доступна по ссылке.

Юных любителей русских народных сказок ждут в Доме культуры «Гагаринец». В 17:00 им покажут интерактивный спектакль в жанре театра теней «Три медведя». Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону +7 (495) 441-23-44.

В Библиотеке Пабло Неруды можно будет познакомиться с автором Дариной Стрельченко и задать ей вопросы можно на творческой встрече. Она начнется в 15:00. Дарина расскажет о своих произведениях в жанре фэнтези и познакомит читателей с новой повестью «Земли семи имен». Отправить заявку на участие можно по телефону + 7 (495) 683-56-54.

Почувствовать себя актером и научиться импровизировать на сцене можно на занятии в библиотеке № 11. Регистрация на мероприятие открыта по телефону +7 (499) 259-17-86.

Для тех, кто хочет научиться столярному мастерству, библиотека № 253 приготовила специальную программу. Регистрация доступна по ссылке.

А что такое диджитал-поэзия, расскажут на лекции в Библиотеке № 148 имени Ф. И. Тютчева. Ее проведет специалист библиотек юга Москвы Анастасия Явцева. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону +7 (495) 682-42-22 (добавочный 22-96).