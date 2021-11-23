Движение на улице Академика Скрябина полностью восстановили после ДТП

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Россия, Москва, улица Академика Скрябина, 23с11 Карта всех событий

Движение на улице Академика Скрябина восстановили после ДТП. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

ДТП с двумя машинами произошло утром 22 ноября в районе дома 23, строение 11, на улице Академика Скрябина. Из-за аварии было затруднено движение в сторону области, для проезда была свободна одна полоса из трех.

Еще одно ДТП произошло на внешней стороне 57-го километра МКАД. По предварительным данным, грузовик столкнулся с легковушкой. Из-за аварии движение транспорта затруднено.

До этого сообщалось, что на востоке столицы водитель грузовика сбил человека, который переходил дорогу в неустановленном месте. По данным ГИБДД, инцидент произошел около 11 утра на 3-й Парковой улице.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе наезды на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходного перехода.